〈中部〉排水溝飄異味 「髒」化難擺脫臭名

2017-11-11

彰縣議員建議學習台中淨溪

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市區人口密度高的住宅區和商業區，大小排水溝一堆，長期以來，飄散惡臭成孳生蚊蠅的骯髒點。縣議員林世賢指出，外界常以「髒化」來比擬，縣府應該學習台中淨溪作法，釜底抽薪解決排水溝惡臭，讓市民不再與臭為伍。

由於彰化市尚未有污水下水道，下水道水資源回收中心正在建構中，長期以來，家庭生活廢水和商家、工廠事業廢水混排放流進入大小排水溝，市區欠缺新興重劃，街道巷弄排水溝年久未疏通，常見泥沙淤積、垃圾成河，排水溝變成臭水溝，市民也見怪不怪。

林世賢說，市區臭水溝環繞在一般住宅區和商業區，就連彰化市鐵道文化瑰寶的扇形車庫，四周排水溝惡臭無比，臭味飄散，遊客摸鼻而過，相當諷刺。

林世賢表示， 扇形車庫鐵道文化的觀光資源，確實能為彰化市帶來觀光人潮，但這個觀光動線如果沒有將水溝徹底整治，觀光客恐怕會卻步，甚至會有負面的宣傳，如此一來要以鐵道文化為亮點的觀光資源，就無法走下去、無法永續發展。

他認為，如果可以把鄰近名勝風景區的臭水溝，規劃為親水河川，讓觀光客願意親近，就能創造永續的觀光財，縣府若願意拿出魄力整治這條水溝，當成整治彰化都市核心多處惡臭水溝的範例，相信「髒化」臭名就可消失。

不少彰化市民飽受臭水溝危害，家住三民路的林姓婦人說，以前「我家門前有小河」的居住環境，讓人羡慕，現在「我家門前有水溝」的居住環境，讓人討厭。

魏明谷指污水下水道完工可解

對此，縣長魏明谷說，根本解決辦法就是設置污水下水道系統，家庭污水不要直接排入排水溝，縣府分年施工污水下水道接管工程，再過幾年，臭水溝會逐漸消失。

而昨天，縣府水資處水利管理科長吳志昌、彰化市公所城市暨觀光發展課長許晉嘉等人共同會勘後火車站、扇形車庫旁的臭水溝，現場臭味飄散。林世賢建議，應先整治水溝清除臭味再建設觀光步道，不然惡臭揮之不去，即使步道日後蓋得再美，也沒有遊客會聞臭走步道，失去建設意義。