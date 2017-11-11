〈中部〉（雲林）暖冬產量減 菜價預估貴到明年1月

2017-11-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕秋冬原應是蔬菜盛產季節，今年至今氣溫仍偏高，各類蔬菜產量銳減，供不應求造成菜價大漲，西螺果菜市場每公斤均價仍在三十元大關，預估得到明年一月中旬，菜價才會明顯下跌。

波菜、芹菜、莧菜 比去年漲二到三倍

氣溫居高不下，原本應該非常平價的短期葉菜類，包括小白菜、青江白菜目前每公斤交易價格都在廿元以上，空心菜叫價近四十元，波菜、芹菜、莧菜甚至喊到五十元，和往年同期相較上漲二到三倍，近二天來菜價雖略回跌，但仍維持在中上價位。

西螺果菜市場昨天蔬菜進貨量七百八十一公噸，均價卅．三元，較前一天到貨量減少二．四％，價格也從卅一．三跌幅三．二％；市場人員表示，二期稻作正進入採收期，待二期稻收成後，田間將改種裡作蔬菜，最快一個半月後採收上市，若氣候順利預估明年初價格將大幅下滑。

二期稻收成後再種菜 產量才會上來

西螺果菜市場經理廖憲彰指出，秋冬因氣溫較低適合蔬菜生長，原應是盛產季節，今年卻從九月至今仍常超過三十度的高溫，葉菜類不敵熱浪而易腐爛減產，部分產區甚至全軍覆沒，供需失衡，導致菜價應聲上漲。

隨著氣候降溫，市場預估，蔬菜生長順暢，產量逐日增加，但因這季節沒有年節刺激，承銷商購買意願偏弱，買氣疲弱，菜價略有回跌，只是蔬菜到貨量僅正常供貨的七到八成，導致菜價仍在中上價位盤旋。

廖姓菜農說，前兩天小白菜在市場拍賣每公斤超過卅元，昨天已下滑到廿幾元，趁著好價錢趕緊採收上市；陳姓家庭主婦則抱怨以往一把空心菜十塊錢就買得到，現在要廿元，而且明顯變小把，面對「天公不作美」只能精打細算度日。