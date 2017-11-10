〈南部〉清潔隊員獎金六都最低 市長允檢討

2017-11-10

獎金六千元 其餘五都八千元

〔記者蔡文居／台南報導〕目前全國六都僅剩台南市的清潔隊外勤人員的清潔獎金維持在六千元，其餘五都均為八千元（新北市隊員七千元，駕駛八千元）。市議員林宜瑾與王錦德昨天聯合進行市政總質詢，林宜瑾建議為避免同工不同酬，市府明年應編列預算將清潔隊員獎金調整至八千元，後年起開始實施。代理市長李孟諺表示，將會檢討評估。

環保局表示，南市清潔隊人員共有二千多人，以今年九月符合領取清潔獎金的人有一千九百七十九人，如每人調高二千元，估計一年所需經費約五千萬元。

林宜瑾表示，台南市的清潔隊人力編制緊縮，個別隊員工作量大，與其他縣市清潔人員相較，辛勤程度絕對是有過之而無不及，台南市實在沒有理由成為六都中唯一清潔獎金僅六千元的直轄市，甚至連隔壁的嘉義市也有七千元。

環保局長林健三表示，過去合併前，鄉鎮清潔隊員獎金不一，有的只有三、四千元，合併後均予以提高，而二○一四年以前規定清潔獎金最高上限六千元，環保署修法後將上限提升為八千元，但認為仍應以財政狀況及工作情形支給，目前六都確實僅剩台南市維持六千元，是否調升會再評估。

另外，市議員李文正及林宜瑾昨天也關心代課老師及廚工支薪問題，教育局表示，有關公立幼兒園廚工編制，因教育部已善意回應廚工納編爭議，南市已向中央提出申請，可望於一○七年度到位。而考量代理教師暑假期間並未實際工作，也無課務可代理，因此，南市代理教師的聘期長期以來均依實際開始上課日（開學日）起至隔年七月一日止。但代理教師若有在聘期外時間（如暑假）到校工作的事實，就依據相關規定按日發給薪資。