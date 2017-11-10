〈南部〉暌違18年保西代天府建醮 王船亮相

2017-11-10

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕昔稱「大人廟」的歸仁區保西代天府，籌辦暌違十八年的建醮活動，昨天在信眾虔誠恭迎下，用心打造的王船正式出廠，一系列的科儀祭典將熱鬧展開。

保西代天府創於明鄭時期，歷史迄今三百五十六年，主祀朱、池、李府千歲，又稱「三老爺」，香火鼎盛；建醮活動中最重要的王船順利完工，已開光點眼，昨天出廠亮相，各界矚目。

祈安五朝王醮 半個月後登場

保西代天府主委郭克忠表示，丁酉科祈安五朝王醮，半個月後登場，昨天的出廠儀式等於宣告地方引頸企盼的宗教盛會已進入重頭戲。

金獅、宋江等陣頭的操演下，信眾合力推扶，將長約十五公尺的王船成功送出廠，並吊裝三支桅桿，象徵準備揚帆、啟航，最後還掛起鯉魚王，周邊則架設平安橋，提供參拜、祈福。

郭克忠指出，船頭朝向啟航之路的東南方，壓軸的送王儀式，將於本月二十七日舉行，火化場址選在鹽水溪上游的媽廟段，各式添載品已開始準備。

郭克忠說，就考據資料，保西代天府在民國時期之後，已四度舉辦醮典，今年的丁酉科則是第五次，轄境豎燈篙、鳳尾的居民有上千戶，各地居民也將陸續湧入，精彩可期。

郭克忠提到，十二日將進行火醮的科儀，接續還有轅門官上任， 以及請神、普度、遶境等活動，最後則是燒王船。

歸仁的文史社團「反璞歸珍」負責人劉青慈建議，民眾若參與燒王船活動，可以觀察中桅最終倒向哪個方向，根據老一輩的說法，這代表那個區域準備「發了」。