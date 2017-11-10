〈南部〉全台最大 馬戲藝術表演上場

2017-11-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台最大的馬戲藝術表演活動即日起於衛武營國家藝術文化中心登場，六國馬戲高手齊聚大顯身手，從室內延伸到戶外廣場，宛如盛大嘉年華會，連法國國家馬戲藝術中心也首度進軍亞洲，邀請民眾一起體驗新馬戲藝術。

衛武營邀請六國高手 演出從室內到戶外

準藝術總監簡文彬表示，衛武營全國首創大型馬戲平台，掀起全台新馬戲藝術風潮，今年擴大引進國際最夯馬戲新元素，結合音樂、魔術、雜技、戲劇、舞蹈，展現藝術集合體創意，更發出英雄帖號召全台馬戲雜技好手，於週六互尬演技。

由美國爆破馬戲團以戲劇帶進高空繩索、巨型鐵環、白球等高超雜技貫串整場演出，詼諧逗趣演出引起哄堂大笑；西班牙伊喔康蒂飯店劇團榮獲西班牙最佳馬戲秀大獎，帶來「馬戲三重奏」時而輕巧穿越平衡梯、時而驚險懸吊空中，搭配提琴琴音流轉，感受戲劇、音樂與馬戲。

重頭戲法國國家馬戲藝術中心首度進軍亞洲，首選衛武營開設新魔術課程，一窺法國當紅新魔術人才養成秘密；今年更將場地延伸到戶外，週六推出十場Live馬戲秀，包括由師承國寶雜技大師李棠華的新象創作劇團帶來「溯源經典雜技」，演出高空倒立疊椅等。

葡萄牙藝術家週日表演「頂天立地」，以一根爬桿、一張椅子，結合東方雜耍、西方現代舞，在天地間快速滑落，托克拉馬戲團帶來「任意門」，上演空中飛人拋接，歡迎民眾共襄盛舉。