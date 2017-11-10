〈南部〉延宕10年 新台17線今動土

2017-11-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕延宕十年的新台十七線工程，將於今天正式動土，昨在總質詢時引起議員關心，市長陳菊強調，目前已達成共識，會盡力保留地方歷史古蹟、不會予以拆除，以尊重地方信仰中心。

陳菊︰保留北極殿 尊重地方信仰中心

高雄市議會昨天起展開本會期首日市政總質詢，第一位質詢的議員周鍾㴴，關心新台十七線工程，要求市府尊重地方信仰，保留北極殿，並儘量不徵收北段典昌、德中路交叉口處民地。

工務局表示，新台十七線工程北段工程路線範圍，北起橋頭區典昌路口，南至楠梓區德民路口，全長二千一百公尺，路權範圍寬度五十公尺，總經費約九．三億元，工務局規劃分兩期施工，預定一○八年完工。

陳菊強調，新台十七線在努力溝通協調下，今天終於要動工，在中間的規劃過程中，達成共識，會盡力保留北極殿等，尊重地方信仰中心，不會拆除。

至於徵收民地的問題，陳菊表示會請相關單位了解，並將一併解決排水問題，妥善處理規劃。

工務局指出，新台十七線南段，因原始路線規劃經過海軍軍區，仍需與軍方進一步商議，但包括海軍精神堡壘、海軍故事館，都不會受到影響。

據記載，廍後北極殿創立於康熙五十八年（西元一七一九年），民國三十四年重建，九十三年申請登記改制為財團法人高雄市廍後北極殿，是左營區廟宇的首創，但並非高雄市定古蹟。