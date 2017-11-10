〈南部〉《錫質平神父百年冥誕》東海岸木工傳奇 新書發表

2017-11-10

〔記者王秀亭／台東報導〕天主教錫質平神父創辦公東高工及木工學徒班（後來擴大為東區職訓中心），打造了東海岸木工傳奇，也翻轉了偏鄉青年的人生，今年為錫質平神父百年冥誕，台東縣政府文化處出版「台東木工發展史《卷一》東海岸木工傳奇」一書，昨天舉辦新書發表會，前公東高工校長黃清泰及書中的受訪人分享各自的木工人生。

縣長黃健庭表示，公東高工以及東區職訓中心在台東木工界有很大影響力，黃清泰校長是重要要角之一，許多公東高工畢業的學生在不同領域裡都有很好的榮耀，東海岸木工傳奇收錄了十六位與台東有關的木工老師及專業人才故事。

公東高工木工科重要推手、前校長黃清泰表示，木工在幾十年前是職業階級裡最低的，「做木的不愛讀書、讀書人不做木」，當年錫質平神父安排已是數學老師的他前去瑞士進修，如今回想，當時隱藏學歷去當木工學徒是對的，回國後，把瑞士木工學徒制本土化，並落實在公東高工及東區職訓中心。

昨天的新書發表會中，書中收錄人物之一、身任全國技能競賽家具木工職類裁判長的侯世光分享，兒時家境清寒，一路辛苦求學，公東高工是奠定木工重要基礎、技術扎根的地方，相關技術與精神受用到現在。

在東區職訓中心開啟木工契機、放棄科技業高薪，返鄉成立工作室的黃福康也說，從小就是不愛念書的孩子，進入東區職訓中心後，在恩師謝榮傑的引導下，參加比賽獲獎，逐漸走出一條自己的路。