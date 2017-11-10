〈南部〉台東火車站資訊看板故障 險走錯月台

2017-11-10

週三晚間起「一片黑」 昨晚修復

〔記者王秀亭／台東報導〕台東民眾昨天到台東火車站搭車，發現列車資訊顯示系統從車站大廳、地下道入口到各月台全部一片黑，沒有明顯指引，險些走錯月台，台東站長楊舜安說，該系統電腦主機從八日晚間六時三十分起就故障，因涉及技術，廠商須從台北前來，最後終於以工程師電話指導台東站內的電腦高手進行維修，在昨晚六時完成修復。

民眾表示，一進車站忙著看要到第幾月台搭車，顯示器卻大故障，慌張之餘只能詢問車站人員，衝上月台，行進間看到有搭車民眾走錯月台，扛著大包小包的行李衝刺好辛苦，一上火車也聽到鄰座乘客頻抱怨，直說好不容易電扶梯故障率減少，現在換列車資訊顯示器大故障。

楊舜安指出，列車資訊系統電腦主機從八日晚間就開始故障，因非一般電腦業者可修復，立即通知位在台北的承包廠商，想不到打了兩個小時才接通，又指工程師需到下週一才能到台東修理，經不斷反應及要求後，工程師昨天傍晚搭上火車，廠商同步以電話指導台東站內精通電腦的站務人員，不到幾分鐘就重新開啟系統電腦主機，於傍晚六時恢復正常。

感到氣憤又無奈的楊順安說，其實站務人員比乘車民眾還緊張，擔心民眾走錯月台搭錯車，昨天只能回歸最傳統的人工方式，每列車發車前加強語音廣播外，加派人力引導搭車、趕工製作紙本乘車告示牌，詳列各車次的搭車月台。

楊舜安說，列車資訊系統電腦主機曾在上週故障過一次，當時重新更換主機板，想不到這兩天又故障，鐵路局新一代的列車資訊系統，台東站已列入優先更換的車站，十七日起開始裝設。