〈南部〉分離20年「尋親」 跪謝寄養父母

2017-11-10

曾三次尋親未果 林靜玫哭著回台中

〔記者羅欣貞／屏東報導〕林靜玫二十年前曾經接受寄養父母照顧，成年後三次從台中南下屏東「尋親」未果，昨天求助屏東家扶中心，果然見到了目前仍在擔任寄養家庭的張鴻祺、郭巾錦夫婦，三人相擁而泣。

求助家扶中心 終於找到張鴻祺夫婦

二十九歲的林靜玫昨天走進屏東家扶中心，表示她曾三次南下屏東，但憑著二十年前的記憶，怎麼樣也找不到寄養父母的住處，每次都掉淚回台中。

社工督導黃淑玲確認民國八十六年照顧她的寄養父母是張鴻祺與郭巾錦，馬上陪她重回寄養家庭，三人重逢相擁落淚；林靜玫還跪著向寄養父母說「沒有你們就沒有現在的我」，她說，離開寄養家庭後，幾乎是自己長大的，遇到難過、挫折時，就會想起寄養父母曾經對她說過的話、給她的擁抱。

「爸爸」保留小時候照片 林靜玫飆淚

張鴻祺說，林靜玫小時候很愛笛子、很愛撒嬌；寄養媽媽郭巾錦指著二樓窗台說「林靜玫每天都坐在那裡吹笛子」。林靜玫回憶，印象最深的是寄養爸爸很會做糕點，寄養媽媽總是在放學時做檸檬愛玉冰給她吃。說到這裡，郭巾錦馬上做了一碗檸檬愛玉冰給林靜玫吃，張鴻祺則拿出她小時候的照片，林靜玫飆淚說「你們還留著我的照片喔！」。

黃淑玲表示，林靜玫當年來自單親家庭，林靜玫與兩個姊姊分別安置在三個寄養家庭，寄養兩年，之後由生母帶回照顧。

張鴻祺夫婦 20年照顧過32寄養童

今年是張鴻祺、郭巾錦擔任寄養家庭滿二十年，此刻林靜玫找到他們，格外有意義；張鴻祺原服務於中華電信，現已退休、郭巾錦是家庭主婦，夫婦倆目前務農，育有一子一女，均已成年；張鴻祺是在艱苦的環境下成長，始終有小孩子就是應該好好被照顧的觀念，二十多年前因友人曾經受家扶照顧，他和太太就跟著友人到屏東家扶當志工，後來知道有寄養家庭的制度，隨即加入；二十年來他們照顧過三十二個寄養兒童，記得每一個來到家裡的孩子，每個人的照片也都保留得好好，現在還常有長大的寄養童回來看他們，他們也是目前屏東家扶中心資深的寄養家庭之一。