〈南部〉6千個工作 就業博覽會明登場

2017-11-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕過年關找頭路，找頭路看風景！「台南過生活、台南呷頭路」就業博覽會，將於十一日在新營體育館登場，有八十六家廠商釋出六千多個工作機會，其中有三千多個職缺薪資超過三十Ｋ，代理市長李孟諺及參與廠商昨日聯手代言，鼓勵想轉職及待業民眾把握這次徵才機會。

值得一提的是，活動也提供免費的專車接駁，讓求職民眾往返更方便，同時路程也會停靠台糖新營鐵道文化園區、糖福印刷創意館，讓大家看到新營的地方特色。

昨日宣傳會，由代理市長李孟諺、工會代表及參與貴賓們透過模擬手機APP地圖導航定位新營知名景點如五分車、天鵝湖及青創基地等在地特色，共同宣傳介紹就博會各項工作職缺及貼心服務。

李孟諺示，市府每年辦理約三百場次單一、小型、中型等徵才活動，媒合率達六成以上，南市失業率逐年下降，從九十九年的五．一五％下降到一○五年的三．八％。

勞工局長王鑫基表示，十一日就業博覽會當天提供求職者「面試模擬」、「CPAS職涯諮詢」、「求職托兒」、「妝髮水噹噹」、「拓印體驗DIY」、「紓壓按摩」多項貼心服務。同時為鼓勵求職者多投履歷，促進求職機會，只要投一家以上履歷就能獲得禮物。

「求職交通接駁車」當天自早上八點半至十二點，每卅至卅五分鐘就有一班往返新營火車站至活動會場。