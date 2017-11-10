〈南部〉油化船出「撞」況 高港挨批收錢不辦事

2017-11-10

市議員︰未派開導艇前導

〔記者葛祐豪／高雄報導〕危險品船隻進出港或移泊，依規定必須出動開導艇，市議員郭建盟指控高雄港長年收錢不辦事，導致十月三日巴拿馬籍油化船撞上海軍紀德艦；高雄市長陳菊表示，會請海洋局和港務公司聯繫，了解危險物品的處理狀況，也將要求高雄港承擔高雄人的安全。

港務公司︰派出後才收費

對此，台灣港務公司高雄港務分公司港務處代理處長孫暐炫受訪時說，只要危險品船隻提出引水單申請，港務公司都會派開導艇前導，除非警艇不足，去年申請開導艇六二三四件，調派開導艇五○九三艘次。

孫暐炫也澄清說「絕不會收錢不辦事」，因為開導艇派出後兩天，才會開出單據請船公司支付開導費用，若未派出船艇，就不會收費。

危險品船隻撞海軍紀德艦

郭建盟昨在議會總質詢指出，巴拿馬籍油化船永富三號於十月三日移泊時撞上海軍紀德艦，該船屬列管的危險品船隻，照規定須有開導艇前導，但港務公司、高雄港務警察總隊向航商收取二九五八元的費用，卻未派船前導。

郭建盟強調，一旦撞船洩漏化學物質，漂向市區，後果不堪設想。

郭建盟也指出，十月七日高雄市區飄散不明惡臭，影響十個行政區共一三三萬人，造成民眾恐慌，事後市府證實，不明臭氣就是來自高雄港。

陳菊︰應讓市府參與安管

郭建盟說，無法接受港務公司漠視危險品船隻的安全，已在十月十一日到監察院陳情，要求調查港務公司的怠忽。

陳菊回答，高雄港和市區的距離很近，港務公司對於危險物品的管理，確實未讓高雄市政府監督與理解，會立即請海洋局局長和港務公司聯繫，也會要求港務公司，讓副市長和相關局處參與安全管理業務。