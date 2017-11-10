〈南部〉核三連出包 恆春鎮代將提廠長「不信任」案

2017-11-10

反應爐蓋吊掛問題 核三︰不影響核安

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東恆春的核三廠反應爐機組在前年十一月、去年十月及今年五月大修時，發生反應爐蓋吊掛問題，恆春鎮代會擔憂連年狀況影響核安，將提出對廠長江明昆的「不信任」案；廠方則解釋，人員有一定培訓制度，大修狀況無關核安，明年大修會更注意吊掛過程。

高舉「核三安全連年出包，縱容人員一再亂搞」的紙板，恆春鎮代盧榮士昨天在鎮代會向列席的核三廠經理吳文哲抗議，他認為核三近年的狀況都與反應爐蓋吊掛相關，質疑廠方包庇人員一再犯錯，損失及用電緊縮卻是全民買單。

近年的狀況分別是一○四年十一月的反應爐螺樁無法退出、控制棒驅動軸彎曲；一○五年十月一號機在大修過程，螺樁再次出現不易鬆脫現象；一○六年五月控制棒驅動軸吊升檢查時，結合工具鬆脫、驅動軸滑回導管，將管內鐵片撞出凹洞。上述意外都造成大修時程進度延後。

「這樣實在太危險！」恆春鎮代會主席周志仲、鎮代盧榮士、盧榮生、陳進興、吳啟春等人，認為廠方這幾次意外都與吊掛反應爐蓋有關，加上「新手」上路，質疑大修機械組不依過去的歲修方式執行，恆春半島的核安堪慮，將對核三廠長江明昆提出「不信任」案，要求台電正視。

核三廠經理吳文哲則解釋，大修時人員都是戰戰兢兢，負責反應爐吊掛確實是近年接手的工程師，但已受過專業訓練及培訓交接，依照標準作業程序執行任務，或許有些小細節未臻完美，廠方也針對疏失警告或申誡，這些狀況並不影響核安，未來仍會秉持專業完成大修工作。