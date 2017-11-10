〈台北都會〉搶標雙子星案 北捷︰不一定賺錢

2017-11-10

董瑞斌︰不構成利益迴避問題

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北車站C1、D1雙子星大樓開發案明年三月將重啟招標，而台北市政府持股超過七成的台北捷運公司，將編五十億元連續性預算，轉投資成立物業開發及管理公司，期望搶下雙子星案，北捷董事長董瑞斌昨出面強調，已請法界人士評估不構成利益迴避問題，且雙子星將開發為百貨及飯店，並不一定賺錢，還是有一定風險存在。

雙子星大樓工程總經費高達六、七百億元，一到十樓是百貨公司、十樓以上樓層則為飯店及觀景台，明年公告招標跑完評選程序後，工期至少得花五年以上。

然而，北捷屬於官股公司，預算編列必須經過議會審查，才使得轉投資新公司的安排提早曝光。但因北市府本身是開發基地地主之一，招標作業又是由北市府負責，議員徐弘庭、李慶元日前表達強烈反對。

董瑞斌昨為此召開記者會，強調北捷轉投資成立的物業開發及管理公司，預計編列五十億元預算，持股二十五％作為單一最大股東，主要找官股體系的企業合資，團隊成員則會找除資金外，同時具有營運雙子星大樓旅館、百貨及資產管理能力的企業，目前已與四家業者簽署備忘錄，潛在投資人也將有國外企業參與。

董瑞斌說，北捷參與也不一定是最好的投標團隊，不能保證會得標，加上現今百貨零售業、旅館業不景氣，雙子星開發為百貨及旅館後，這麼大的量體經營一定有風險，例如台北一○一也還沒滿租，該招標案仍有風險。

至於「球員兼裁判」，北捷表示，已請教法務局、兩名律師和台灣大學法律系教授黃茂榮在內的三名學者，一致評估北捷成立公司參與雙子星案並不構成利益迴避及球員兼裁判。法務局副局長林淑華則說，僅提醒北捷應注意公司法十三條，針對轉投資總額限制的部分。