〈台北都會〉北車E1、 E2開發案 林欽榮︰可與玉泉公園換地

2017-11-10

都委會認三棟大樓破壞北門遠眺

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於台北車站旁的「台北車站特專區E1、E2」開發案昨進入台北市都市計畫委員會審議，多數委員認為，依地主台鐵局規劃要蓋三棟大樓量體過大，阻擋民眾從北門遠眺七星山視野，建議台鐵局應重新評估；都委會主席、副市長林欽榮在會中靈光一閃說，台鐵局應可與北市府進行換地，將開放量體移到一旁的玉泉公園。但北市議員顏若芳批評，玉泉公園是大同區唯二大型公園，林欽榮有考量大同區居民感受嗎？

台北車站特定專用區D1西半、E1及E2街廓土地多為國有及交通部台鐵局管有土地，土地面積約五公頃；台鐵局規劃，D1將為鐵道博物館園區、E1、E2則開闢為商場、辦公室、旅館及住宅。

議員批︰剝奪公園影響當地居民

顏若芳表示，大同區只有玉泉及建成兩個大型公園，市府還要開發剝奪大同居民的綠地權利，都委會認為台鐵局蓋高樓阻礙視線，但一旁的台北雙子星更高，都委會日前通過台北郵局都更案，難道就沒影響？

該案昨天於都委會報告，有委員說，台北車站已成為國家門戶，北門近期才視野開闊，應該要繼續保持由南向北眺望七星山的視野，不同意台鐵局缺乏通透性的建築。林欽榮則指示，市府將組成專案小組，最快一、二個月內，評估可行性，還現場指揮都發局拆解、重組模型，提出用玉泉公園跟台鐵局換地構想。

台鐵局主秘朱來順於會中直言，該案從九十九年談到現在，問題都是重複性討論，就連玉泉公園移轉都評估過，「我們一直退、一直讓步，基本上的權益希望委員可以重視。」他也提到「台北機廠」當初就應該採用聯合開發，由開發商維護古蹟，現在也不用讓文化部承受維護、開發的痛苦。