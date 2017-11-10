〈台北都會〉食安漏洞 每年30萬噸生鮮沒檢疫

2017-11-10

〔記者蕭婷方／台北報導〕食安防護漏洞！北市議員戴錫欽、汪志冰及北市議會國民黨團秘書李柏毅昨召開記者會指出，北市每年平均約有三十萬噸未經檢驗生鮮，恐已被市民吃下肚。對此，北市食安官王明理表示，本月已召開工作小組，將擬計畫，十二月就會出擊查緝。

戴錫欽表示，北北基的漁禽蔬果年均消耗量約一○五．四萬噸，但農產、漁產、家禽批發市場年出貨量僅約七十二萬三二四四公噸；言下之意，每年約有三十萬噸生鮮未經批發市場、經由「場外交易」就送往市民的餐桌。

議員︰不合格生鮮場外交易

汪志冰說，只要未經批發市場交易的生鮮即為場外交易，她舉例，許多在批發市場內檢疫不合格的生鮮，就會就近場外交易，還有許多不知名貨車將生鮮食品送抵台北後，就直接送至各餐廳的「黑數」更多。

批發市場周遭無照攤商104家

汪志冰也指出，現行批發市場內生鮮雖有篩檢制度，但食安把關效果仍受質疑，三百一十一種農藥只驗得出四十種，廿五種瘦肉精只驗得出七種，農漁畜產品生化快篩誤差率也高達四十六％，食安把關成疑慮，何況不用篩檢的場外交易。

據北市市場處統計，光北市第一、二果菜批發市場周遭無照經營攤商就有一○四家。

食安官︰十二月就會主動出擊

對此，北市第一任食安官、衛生局食藥科長王明理坦言，過去食品抽檢甚少針對「場外交易」抽檢，本月已啟動工作小組，十二月就會主動出擊。

北市市場處處長許玄謀則回應，北市為消費地，多以篩檢、定期抽查方式補洞，建議中央應該從生鮮食品產地進行溯源管制、追查。

李柏毅也指出，北市府現行雖設置「食安官」統籌架構台北市食安防護網，不過由於法定位階過低、也無相關配套，導致食安官不僅沒有銓敘職務、法定權責，無法指揮調度各局處架構北市食安防護系統。

李呼籲市府，盡速修訂「台北市食安自治條例」，明定食安官權責，讓食安官有權督導、調度指揮各食安相關單位。台北市長柯文哲昨於議會市政總質詢也承諾會盡速改善。