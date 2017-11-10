〈台北都會〉防偏鄉長輩失智 新北樂活健腦巴士上路

2017-11-10

〔記者賴筱桐／新北報導〕高齡化社會來臨，失智風險隨之提高，根據統計，新北市六十五歲以上失智長者約有三萬五千人；市府和國際獅子會300B2區合作，打造全市第一輛「樂活健腦巴士」，即日起啟航，車內附設新奇有趣的教具及桌遊，載運職能治療師巡迴偏鄉地區，估計一年可服務近四千人次。

市長朱立倫指出，台灣邁入高齡化社會，市府推動「動健康」政策，關心銀髮族的視力、口腔健康，並建置「失智症智慧照護資源專區」，再透過「樂活健腦巴士」巡迴偏鄉地區，幫助長者認識失智症，達到預防或延緩。

衛生局長林奇宏表示，「樂活健腦巴士」有別於傳統的復健車，提供長者認知篩檢、健腦保養及個別化訓練三大服務，透過多元豐富的趣味體驗與認知活動，鼓勵老幼共玩，營造健康友善的銀髮社區。

設桌遊等益智類教材巡迴

衛生局高齡及長期照顧工作小組視察吳玉鳳說，新北市原本有兩輛復健巡迴車，以往在偏鄉推動巡迴駐點服務，主要著重長者的身體復健，近年在偏鄉衛生所成立物理治療所，復健車服務量因此減少，其中一輛轉型為「樂活健腦巴士」，由國際獅子會300B2區捐款改造，強調感官認知方面的職能治療，利用益智類教材或道具，透過團體互動模式，達到預防或延緩失智的功能。

「樂活健腦巴士」造價約五百五十萬元，將前進三芝、石門、金山、萬里、深坑、石碇、烏來、平溪、雙溪、瑞芳、貢寮、坪林等偏鄉服務，目前採團體免費預約制，可透過里辦公處、衛生所或公共托老中心預約，每次活動約兩至三小時，估計一年服務人次近四千人。