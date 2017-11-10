〈台北都會〉討債7次無功 北流中心3年貼10億

2017-11-10

議員︰文化部不甩 市長當傻瓜

〔記者郭安家、凌美雪／台北報導〕北市府日前與文化部互槓，新黨市議員陳彥伯昨於議會市政總質詢再揭露，由文化部出資、北市府委辦的北部流行音樂中心工程，總經費高達四十五億多元，但近三年市府貼了十億元，市府討債七次，文化部根本不甩，日後十年北市府將再出資八、九億元設置行政法人機構營運，指市長柯文哲當兩次「癮頭」（台語，指傻楞楞）。

文化局︰已發包部分由北市府出資

北市文化局長鍾永豐則回應，跟文化部協議已發包部分由北市府出資，還未發包工程文化部會出錢、並承諾文化部積極協助；他們會據理力爭。但鍾永豐受訪坦言，十億元經費有部分已發包出去。

文化部︰未循行政程序 無法補助

文化部表示，北市府修正北部流行音樂中心計畫函報文化部請增經費，如循行政程序辦理，文化部皆會積極協助送請行政院核定。惟因北市府所需追加經費，前於修正計畫書中包含部分未經行政院同意即發包施作項目，未循行政程序，文化部依法無法予以補助。

陳彥伯指出，早在二○一五年七月卅日文化局就函送文化部修訂計畫，但同年十一月被文化部退回，今年九月廿五日文化部於「北部流行音樂中心一○六年第三次軟體暨硬體工作平台會議」退回北市府再釐清相關增編預算內容；期間文化局共討債七次，「人家就是不想給你（鍾永豐）錢，你討得到麼？只要柯市長在一天、民進黨執政就是不給你錢！」

設法人得再砸錢 議員建議委外經營

陳彥伯還說，台北小巨蛋是熱門演唱場地，就連余天都難以申請使用，而小巨蛋是以委外方式經營，但明明可賺錢，為何北部流行音樂中心是採取行政法人營運，搞得像是台北市文化基金會的太上皇機關；他認為，兩廳院以行政法人運作卻失敗，沒什麼賺錢，北部流行音樂中心應比照小巨蛋委外，無須再編列八、九億元預算設置行政法人機構。

對此，柯文哲則回應，謝謝議員把數字點出來，既然有拿出來，「我就不會讓他們這樣幹」，他也反問陳彥伯，理論上會賺錢，為何要貼它錢？這有點怪，「這個我們會注意，你講了我會特別盯著看、一開始我們會注意，運作上會特別小心」；補助多少由北市府決定，他會再思考要不要成立法人，就算成立，補助多少也可以再討論。

陳彥伯詢問，如何因應十年後北部流行音樂中心再討錢？柯文哲回應，「那我們就委外。」