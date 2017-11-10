〈台北都會〉訪十三行時光空橋 走踏考古探坑

2017-11-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於八里區的十三行博物館，館內十八公尺高的「透明時光空橋」最近重新開放，從空橋往下俯視，就能看見一樓的考古探坑，讓人又愛又怕，民眾不用出國或到外縣市走天空步道，到十三行博物館就可體會雙腳發抖、心跳加速的刺激感。

十三行博物館館長陳春蘭表示，博物館建築由知名建築師孫德鴻設計，曾獲台灣建築獎首獎、遠東建築獎首獎、國家建築金獎首獎等，建築構想源於考古發掘及先民乘船渡海來台的意象，藉由三組不同型態的建築群，分別表達山與海、過去與現在，並以清水混凝土、砂岩及老化的金屬板等透心材質構築而成，別具特色的建築外觀，吸引遊客拍照打卡。

她指出，位於博物館頂樓的「透明時光空橋」，長十五公尺、高十八公尺，材質是強化玻璃與鋼構，設計用意是讓民眾從現在的十三行遺址起步，隨著腳步移動往下觀看距今一千八百年至五百年前的十三行遺址考古探坑，空橋盡頭正對觀音山的清水混凝土牆，直指六千五百年到四千五百年前的國定大坌坑遺址，兼具歷史與空間感。

陳春蘭說，三年多前，博物館把「透明時光空橋」鋪設成3D大坌坑考古探坑地景，當時頗受歡迎、民眾走踏頻繁，因鋪設的3D地景已經老舊，館方決定讓隱藏在地景下的玻璃地板重見天日，歡迎民眾走訪空橋，感受時光的流動。

「透明時光空橋」位於十三行博物館內，民眾想入內參觀要先購買門票，票價八十元，但新北市民、六十五歲以上長者、十二歲以下的孩童、學生、身心障礙者及陪伴者、五十五歲以上的原住民、低收入戶、持有志願服務榮譽卡的志工，一律免費。