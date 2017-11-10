〈北部〉宜蘭公告地價 研議不區分農、建地

2017-11-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣地價評議委員會將在下個月召開，前年公告地價評議區分建地和農地，農地公告地價以市價的三十％調整，非農用者改課地價稅，縣府將踩剎車，研議不再區分農地和建地；代理縣長陳金德說，公告地價評定仍待審慎討論。

宜蘭縣去年公告地價評議時，區分建地、非建地，建地（應稅地）公告地價以市價的十一％調整，農地等免稅地則以市價三十％調整，就農地而言，與一○二年相較，漲幅兩百三十七％，農地非農用者從免徵田賦改課地價稅，很多地主稅額激增，引起反彈聲浪。

縣府地政處說，針對明年公告地價，內政部建議均衡調整各區段與一般正常交易價格百分比不一情形，例如宜蘭縣去年公告地價區分建地和非建地，分別以不同比例調整，就產生百分比不均衡情形，宜蘭縣明年應稅地及免稅地公告地價，擬以市價同樣的百分比調整，以符合內政部會議的決議。

宜蘭縣議會國民黨團書記長黃定和，痛批執政的民進黨朝令夕改，一下說為守護農地正義，一下又說要兼顧人民權益，讓外界霧裡看花；議會民進黨團總召張秋明認為，遏止農地非農用，回歸現有法令就好。

陳金德說，前縣長林聰賢任內推行的管制措施，已有一定成果，若有不適法情形，必須回歸依法行政，下個月召開的地價評議委員會，評定明、後年公告地價，縣府會採納各界意見謹慎討論，儘管如此，宜蘭農地農用政策方向不會改變。

宜蘭估價師陳碧源表示，建地和農地若要調整一樣的比例，那農地部分就要訂出不同的收益地價，務農、民宿、餐廳不同用途，也要有合理的地價區段，才符合稅務公平。