〈北部〉花蓮青年宅12月動工 傅崐萁：不會跳票

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁昨天在縣議會定期大會施政總報告時強調，今年二月迄今四次流標的青年住宅，已於十月底決標，預計於十二月動工，並保證不會再跳票。
縣長傅崐萁指出，為讓青年能返鄉成家打拚，安心養育子女，縣府首創每戶二百五十萬元的青年住宅，因一例一休及原物料高漲，興建成本提高，致招標不易，經縣府全力推動下，已於十月底完成決標，預計十二月動工。
興建811戶 位於新城鄉北埔村
傅崐萁說，縣府率先推動的「青年安心成家專案」，將興建八百一十一戶、每戶廿坪、總價二百五十萬元，購買者擁有土地所有權，讓青年不再是無殼的蝸牛，不再不吃不喝五十年也買不起房子！
縣府建設處表示，縣府推動的「賣斷式」青年住宅，首波原定六百戶，後追加為八百一十一戶，位於新城鄉北埔村，面積約七千坪，鄰近大漢技術學院、新城鄉公所、新秀農會超市、北埔火車站、北埔國小、新城國中、國軍花蓮總醫院、花蓮國際機場等，生活機能完備，距離市區約十二分鐘車程，通勤方便，適合青年就業、創業，安心成家。
青年住宅規劃興建五層樓電梯住宅，公共設施包含健身房、醫護站、幼托間、康樂室、交誼廳及花園等，戶外則設有網球場、籃球場及羽球場，樹立美輪美奐、活力朝氣的模範社區。
但年初民眾登記抽籤、交款後，卻未見動工，引發縣議員的關切，日前在縣議會臨時會時，議員們質疑興建問題，砲聲隆隆，指責縣府沒有誠信，為此秘書長顏新章還以官位做保證，強調「青年住宅沒蓋我下台」。
顏新章說，青年住宅已完成發包程序，得標金額為十八億餘元，將於十二月動工。