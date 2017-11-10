〈北部〉下屆縣長選舉 民進黨苗縣黨部拒柯P模式

2017-11-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣一向被列入民進黨的艱困選區，傳出下屆縣長人選可能循柯Ｐ模式，與無黨籍頭份市長徐定禎合作，引發部分黨員和支持者不滿。民進黨苗栗縣黨部昨天召開執行委員會，會中決議下屆苗栗縣長選舉要求黨中央徵召黨籍參選人，絕對不接受用禮讓之柯Ｐ模式。

民進黨苗栗縣黨部執行委員會，昨天主要討論苗栗縣下屆縣長參選相關事宜及苗栗縣議員各選區提名人數。不少與會委員強烈表達，民進黨已經全面執政，在苗栗縣不提名黨籍候選人，是不負責任的作法。明年「五合一」選舉，若無民進黨籍縣長參選人，就難以發揮母雞帶小雞的效果，這場選戰要如何打？

請黨中央徵召黨籍參選人

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，經熱烈討論，下屆縣長選舉，苗栗縣將不辦黨內初選及民調，決議請黨中央徵召黨籍參選人，徵召前以民調做為基礎。

有黨員揚言，若黨中央未在苗栗縣徵召縣長參選人，綠營支持者不排除自己推出參選人一搏。

民進黨秘書長洪耀福與中央選舉對策會委員，上月十四來到苗栗縣徵詢地方對下屆縣長意見時，當時選對會人員回應「目前黨中央不排除任何人參選，但一定會找最有可能當選的人來參選縣長，人選可能要到明年才會確定。」

也有黨員說，徐定禎若有參選意願，也可馬上加入民進黨列為徵召人選；徐定禎回應，即使他不加入民進黨，也被列為是民進黨人士，他一切尊重民進黨中央的決定。

昨天也決定各選區提名人數：第一選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉提名二席；第二選區三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉提名一席；第三選區通霄鎮、苑裡鎮提名二席；第四選區竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉提名二席；第五選區頭份市、南庄鄉、三灣鄉提名二席；第六選區卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉提名一席。

民進黨苗栗縣黨部指出，有興趣的黨員可至縣黨部填寫參選意願表，經執委會討論、審查，再推出代表民進黨參選的候選人。