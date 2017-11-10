〈北部〉說好上午復水 龜山區南上路300戶等到傍晚

2017-11-10

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕台灣自來水公司第二區管理處進行「大湳廠高壓電氣設備檢驗暨管線工程」，桃園、蘆竹及龜山區部分地區八日上午起停水廿三小時，然而龜山區南上路一帶三百餘戶卻遲至昨天下午仍未復水，居民怨聲載道；台水二區管理處表示，南上路一帶要靠五福加壓站供水，由於停水時間較長、加壓站蓄水未到滿水位，只能啟動一部抽水馬達，復水因此出現「缺口」，經蓄水達滿水位後立即啟動第二部抽水馬達，昨天傍晚恢復供水。

水公司︰加壓站未達滿水位 有缺口

位於地勢較高、管線末端的居民，每次停水前都得更早儲水，因為前端的儲水潮會造成管線末端無水可儲，恢復供水也比其他區域慢了好幾拍。八日到九日的停水廿三小時，龜山區南美里、南上里部分居民，停水期間仍有水可用，但地勢較高屬管線末端的大坑里南上路一帶約三百戶人家，在恢復供水後仍無水可用。

大坑里長游輝鐘無奈說：「每次停水恢復供水後，別的區域都如期恢復，我們這裡卻總是得多等半天，如果長時間停水，甚至得等上三天！」建議水公司考慮「分區」恢復供水，別讓地勢高且管線末端的居民，總是等到地老天荒。

二區管理處表示，大坑里南上路一帶地勢較高，附近設有五福加壓站及蘆竹小型加壓站，其中，五福加壓站蓄水量有三千噸，滿水位為三米，昨天上午七點恢復供水後，蓄水池的水位直到下午仍在一．二六米的低水位，只能啟動一部抽水馬達送水，因此出現「供水缺口」，部分居民仍無水可用。

二區管理處說，經派員駐守五福加壓站，待蓄水池達到滿水位時，立即啟動第二部抽水馬達送水，昨天傍晚已恢復正常供水。