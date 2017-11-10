〈北部〉三星宜市2處公共建築 入圍台灣建築獎

2017-11-10

三星鄉公所辦公廳舍 融入在地文化

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所辦公廳舍，今年六月落成啟用，新建築融入在地文化與綠色環保，入圍中華民國全國建築師公會雜誌社舉辦的「二○一七台灣建築獎」，無獨有偶，宜蘭市中山國小小巨蛋及通學廊道同時入圍，與台中國家歌劇院等知名建築，角逐台灣建築界的榮譽。

三星鄉公所原有辦公空間使用超過五十年，長年漏水、空間不敷使用，鄉公所爭取經費斥資一億五百萬元改建，三星是農業鄉鎮，新建築地面磚、建築外觀，加入洗石子、卵石的農村元素，屋頂層層植栽，呈現在地梯田地景，半開放式辦公空間設計，宛如一座小公園。

負責設計的寬和建築師事務所主持人劉崇聖說，新的辦公廳舍以山景、瓜棚、稻田為主要規劃元素，基於採光、通風考量，大樓設有多處空井及大面積窗戶，從一樓至四樓各有不同景致。三星鄉長黃錫墉說，三星鄉新的辦公廳舍，不僅是行政中心，還兼具旅遊服務功能，盼與天送埤、長埤湖風景區等熱門景點連結，構成帶狀旅遊區。

中山國小小巨蛋及通學廊道 三合院意象

此外，宜蘭市中山國小小巨蛋及通學廊道，也入圍今年度台灣建築獎，與三星鄉公所辦公廳舍，成宜蘭縣「唯二」入圍的公共建築；田中央聯合建築師事務所專案執行郭聖荃說，學校小巨蛋被營造老房子質感，設計上避開銳角，館內融入三合院意象，減少壓迫感。

台灣建築獎創立於六十八年，今年參選作品兩百一十三件，有三星鄉公所辦公廳舍、宜蘭市中山國小小巨蛋及通學廊道共十二件作品入圍決賽，主辦單位今天起三天派員到各處實勘，預計十二月十六日頒獎。