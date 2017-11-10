〈北部〉青青草原溜滑梯議員質疑違法 新竹市府：通過審查

2017-11-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議員賀玉燕、張祖琰昨天在議會聯合質詢指出，青青草原屬農牧用地，只能農地農用，不能有遊樂設施，市府卻興建磨石子溜滑梯，並要新增七公尺的溜滑梯，質疑是帶頭違法。

市府地政處長吳堂安說，教育部核准通過開發計畫書，後來雖未開發，但計畫書並未廢止，市府相關開發行為並未違法；市府產業發展處長吳甲天表示，青青草原相關設施只要涉及坡度問題，都有依水土保持法申請核可，磨石子溜滑梯規劃設計案也經過專業的水保技師團隊審查通過。

張祖琰：要求政風單位徹查

張祖琰質詢說，青青草原原是前新竹教育大學的開發土地，但這項綜合開發計畫後來停止開發，照理說青青草原屬農牧用地，而農牧用地不得有遊樂設施，市府蓋磨石子溜滑梯等遊樂設施，不就是帶頭違法嗎？她要求政風單位深入了解、徹查。

地政處：85年通過開發計畫

吳堂安說，十九公頃的青青草原，原本要做為前新竹教育大學的遷校用地，早在民國八十五年就經教育部核准通過開發計畫書，後來雖未開發，但計畫書並未廢止，市府幾任市長陸續在青青草原進行相關開發，都是依其開發行為的內容，而非原先的「農牧用地」做認定，目前這項開發計畫書已在進行變更，並未中止，市府相關開發行為並未違法。

賀玉燕則質詢指出，青青草原磨石子溜滑梯啟用一年多，家長反映設施有多項缺失，包括滑梯坡度過陡、天熱溫度高易燙傷小朋友屁股、滑梯下方軟墊不夠、部分軟墊磨破等，市府又要再增加七公尺的溜滑梯，恐怕衍生更多問題。

城銷處：坡度在安全範圍內

市府城市行銷處長顏章聖表示，磨石子溜滑梯去年啟用後，已帶動青青草原的觀光發展，但相關設施也因使用過度而受損，已加強改善破損軟墊、增加軟墊面積，去年至今發生五件意外，市府都有做後續處理。

針對天氣太熱時小朋友溜滑梯燙傷屁股，已在旁邊豎立警示牌提醒，至於滑梯坡度過陡，顏章聖說，因溜滑梯位在山坡，會因角度而有視差，坡度的規劃設計在安全範圍內。

女議員摔手機 市府嚴厲譴責

此外，市府昨天中午傳出有女議員到秘書長陳章賢辦公室，疑因陳不在，心生不滿情緒失控，到隔壁的市長室叫囂，陳章賢回到辦公室後，女議員拿自己的手機往他身上摔，並弄翻辦公室內的公文，最後暴怒離去。此事引發市府員工圍觀，並在網路上造成熱議。

記者連繫這名女議員與陳章賢查證，兩人都未接電話；市府昨晚發佈聲明稿表示深感遺憾，對於市府同仁被施加不當的語言或肢體暴力，表示嚴厲譴責，希望民代能相互尊重。