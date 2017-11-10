〈北部〉國小公布欄半隱校長名 桃園議員批個資保護過頭

2017-11-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員楊朝偉昨天在議會質詢指出，個人資料保護法於二○○○年實施後，對於哪些個資能否公布，很多公務機關都還「霧煞煞」，他出示大溪區百吉國小公布欄張貼介紹「我們的師長」，校長的名字呈現「王○進」，反而學生的名字「全都露」；校方表示，因為曾被教育局糾正，才會採取「高標準」，學生部分發現使用全名不妥後，已經比照教師未揭露全名。

百吉國小︰曾被糾正 學生已改採非全名

教育局長高安邦對此表示，如此作法有些矯枉過正，學校介紹師長是要讓學生認識老師，不牽涉個資問題，會與各校溝通改進，對於個資公布尺度的拿捏，會安排講習，讓各校有所依據。

教育局︰將安排講習 讓各校有所依據

教育局副局長高玉姿表示，各縣市對於學校公布師長姓名的確有不同做法，南投縣要求不得公布全名，但學校在公布欄公告師長姓名是執行法定職務，沒有違反個資法問題。

市長鄭文燦也說，這個案例是個案不是通案，「個人資料保護法」基於保護個人隱私權，規範對個人資料蒐集、處理及利用等事項，內容相當清楚，實施至今已經好幾年，公務人員應該很清楚尺度。

楊朝偉表示，議員們常向市府要求提供資料，卻頻頻被市府以個資法為由拒絕，到底個資法規範的範圍為何？市府應該要說清楚、講明白；而百吉國小的情況讓人啼笑皆非，如果這樣的做法成立，以後市長行文也不能用全名，只能叫「鄭○燦」。