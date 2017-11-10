〈中部〉提升學童安全 民代籲發防身警報器

2017-11-10

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕「守護學童安全，速發防身警報器」！立委江啟臣昨與市議員張瀞分、陳本添、羅永珍等召開記者會，抨擊台中市學童安全被漠視，呼籲市府比照台北市，儘速全面發放國小學童一人一支「防身警報器」，提升校園安全。

教局：已建構安全防護網

教育局指出，為確保學童上下學安全，目前已請社區、警政單位建構安全防護網，由學校與轄區派出所、周邊商店、里鄰長及家長志工等合作守護學童人身安全；至於是否應佩戴警報器等防身工具，教育局之前已先行了解，但成效尚待評估。主要考量若遇緊急狀況，學童可能慌亂而難以遏止歹徒，應強化自我防範及應變能力，搭配安全防護網，才能有效保護孩子。

江啟臣表示，兩年前台北市發生嫌犯翻牆進入校園，致女童遭割喉死亡案，讓校園安全長期被忽視的問題浮上檯面。台北市今年已針對國小一、二年級學童，發放三萬八千支「防身警報器」，並搭配教導學童「叫、拉、跑」的ＳＯＰ，即遇到歹徒先呼救、拉開警報器扣環發出聲響，再迅速跑離現場求救等宣導及訓練工作，強化自我防衛意識，明年將全面發放給台北市國小學童，嘉惠十萬名學童。

立委籲發給學童一人一支

江啟臣指出，一支防身警報器採購價約一百五十元，目前台中市一、二年級學童為四萬四千六百零一人，換算經費只需六百七十萬元，台中市國小學童共十一萬一千三百五十九人，全面發放也只需兩千一百廿萬元， 市府舉辦第二大城慶祝活動動輒千萬元，這筆「救命錢」難道市府出不起？批評市府「該花的不花，不該花的拚命花」。

張瀞分、陳本添及羅永珍也批評市府不是沒錢而是亂花錢，將錢花在流水式、嘉年華及大拜拜式的活動，不如購買防身警報器。