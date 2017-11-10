〈中部〉非法LINE叫車群組攬客 即起取締

2017-11-10

首次違規罰10萬 再犯直接吊牌扣照

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員何文海昨天質詢說，白牌車攬客情形嚴重，市府應加強取締管理；交通局長王義川表示，全市約有廿個非法LINE叫車群組，即日起配合市民在違規熱點強力取締，第一次違規罰十萬元，第二次直接吊牌扣照，檢舉人最高可得十萬元獎金。

交通局為維護合法計程車業者經營權益，已邀集各計程車公（工）會、警察局及台中區監理所召開計程車業務座談會，宣示共同打擊非法業者。計程車業者指出，原Uber司機轉入地下化後，透過LINE等通訊軟體繼續違法營業。

20非法服務團體 市民檢舉可拿獎金

王義川表示，目前約有廿個非法LINE叫車群組，人數近八千人，已掌握「士官長乘車」、「TUC中部預約派車」、「紳士哺哺」、「Unlty-Car中部預約派車服務」、「VIP尊榮共乘專區」、「台中移動」、「TCT00乘客群」、「94258」、「TCT（Taichung Talent）」、「呼叫UBER司機」等非法LINE叫車群組，

他又說，即日起將聯合警察局、監理所針對各白牌車違規營業熱點強力執法，目前已邀請市民加入相關LINE群組蒐證，第一次查獲違規，依「公路法」第七十七條罰款十萬元，第二次直接吊扣牌照、駕照，強力打擊非法司機。

交通局說明，未經核准經營計程車業之業者處十萬元以上、二千五百萬元以下罰鍰並勒令其歇業，得吊扣牌照及駕照四個月至一年或吊銷，且非滿二年不得再請領或考領；檢舉案件經裁處確定並完成罰鍰收繳者，最高可獲十萬元獎金。

呂姓民眾則說，乘客連Uber轉入地下化也要搭，主因就在於便利與便宜，還帶給民眾更多搭車的選擇，計程車產業應該要檢討高昂的收費、落後的制度和服務，市府不斷打擊LINE叫車群組，顯然沒能跟上時代步伐；他強調，要選擇計程車或白牌，乘客會有聰明的選擇。