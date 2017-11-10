〈中部〉交通開罰 彰縣民怨轉彎被當闖紅燈

2017-11-10

議員：交通罰款執行率達118%

〔記者張聰秋／彰化報導〕罰好大！民進黨彰化縣議員葉國雄昨在議會質詢指出，彰化縣警察局去年交通罰款歲入預算三億八千多萬元，決算四億五千多萬元，執行率高達一一八％，罰單中最多是路口闖紅燈，不少民眾抱怨都是在紅綠燈轉換間被捉到，感覺很「嘔」！

葉國雄指出，很多民眾向他陳情，指稱警察取締路口闖紅燈時，常會衍生爭議問題，尤其是車子行駛到路中間，因為對向車道很多，路口又塞車，車子前進不了，等路口順暢可以通行時，號誌變成紅燈，車子此時彎進巷弄，就會被站在轉彎口站崗、查察交通違規的警察，以闖紅燈的理由攔下。

因有模糊地帶 民眾難辯駁

葉國雄表示，彰縣警察局去年交通罰款歲入預算三億八○○○多萬元，決算四億五○○○多萬元，交通罰單開罰那麼高，很多都是路口轉彎被當成闖紅燈。

葉國雄指出，有模糊地帶的交通罰款案件，民眾無機會辯駁，警察又聽不下去解釋，硬是要開罰，民眾拿到罰單，要用辛苦賺來的血汗錢繳納，心裡很不是滋味，覺得警察把民眾當成提款機。

執法問題 縣警局長允再教育

對此，彰化縣警察局長楊崇德表示，車子開到路口中間變紅燈，還是要趕快開過去，不然變妨礙交通，這種狀況不能算闖紅燈，警方會再教育並進行檢討。

警察局公關科長林呈祥指出，一○四年全縣交通違規取締件數四十一萬一六一七件、一○五年減少為四十萬五五四○件，今年一月到八月取締件數為廿八萬○三八五件，而民眾檢舉告發件數從前年四五四一件，去年一萬一二二九件，到今年為止已有一萬六○四七件，員警實際舉發件數逐年下降，去年比前年減少一萬七五八三件。

林呈祥說，手機普及，民眾車輛加裝行車記錄器，檢舉交通違規沒有獎金，不過，越來越多「正義使者」看不慣馬路三寶，挺身檢舉交通違規的駕駛人。