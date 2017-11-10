〈中部〉埔里公所收NCC補助 員工憂基地台入侵

2017-11-10

大樓、清潔隊部裝設發電機組

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮公所今年度接受國家通訊傳播委員會（NCC）補助約一千萬元，於公所大樓及清潔隊部裝設發電機組，按規定未來將不得拒絕電信業者租用設置行動電話基地台，員工、清潔隊員私下抱怨恐有電磁波疑慮，周邊居民也被矇在鼓裡，鎮代何惠娟昨直指公所根本是自找麻煩，要求終止計畫。

鎮代批自找麻煩 鎮長說勿恐慌

鎮長周義雄則澄清，配合中央政策設置發電機，是為強化抗災的備用電力，避免偏鄉因災害導致停電與通訊中斷，公所辦公大樓發電機已十分老舊，清潔隊部則沒有發電機，因此接受中央補助更新與裝設，至於未來若有設置基地台的電磁波問題，NCC也極力宣導不會危及健康，勿過度恐慌。

NCC今年審議通過「強化行動通訊基地台抗災電力備援補助作業要點」，針對災害潛勢區及偏遠地區補助建置基地台抗災電力備援，確保災害發生時對外通訊不會因停電而中斷，埔里公所也配合申請於大樓及清潔隊部裝設，兩部發電機組經費約一千萬元。

員工無奈苦笑 清潔隊員反彈

由於按作業要點規定，受補助機關單位，未來不得拒絕合法民營行動通訊業者租用頂樓設置基地台，三樓的自治事業所、調解會、行政室等距離最近，鎮長、主秘辦公室及財政、工務課在二樓，一樓則是民政、農經觀光與社會課，總計近百位員工受影響，面對公所決策，員工只能無奈苦笑，避而不談，至於清潔隊也有近百位隊員，則是明顯反彈，認為平時工作環境已經不好，不希望未來再與基地台為伍。

鎮代何惠娟昨質詢表示，公所未來大方歡迎基地台入駐，根本在自找麻煩，不僅員工不諒解，周邊其他機關、住戶是否接受也是問號，不希望公所為賺租金而犧牲員工、鄉親權益。

鎮長周義雄指出，主要考量公所的發電機組老舊亟需更新，清潔隊也需要增加設備，不全然只供基地台使用，對提升公所災害應變有正面幫助。