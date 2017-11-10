〈中部〉雲林教室全面裝冷氣 要花17億

2017-11-10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣一百八十四所公立國中小，目前僅有七所學校教室有裝冷氣；教育處處長梁恩嘉表示，國中小教室全面裝冷氣需經費兩億元，校舍改善十五億元，財政上有困難，會評估各校需求，以孩子健康、學習作優先考慮。

雲林縣副議長蘇俊豪昨天在議會為校校有冷氣政策發聲，指出私立學校教室多已安裝冷氣機，但縣內只有七所國中小學有裝設，在地球暖化下，教室環境越來越熱，建議教育處編列經費，全縣國中小教室逐年安裝冷氣，電費在使用者付費下，由家長共同分擔。

教育處長梁恩嘉說，全縣公立國中小如要全面安裝冷氣機，粗估經費需兩億元，電路設施改善約十五億元，財政上有困難，但縣長李進勇已指示針對圖書館、電腦教室、視聽教室及活動中心優先裝設冷氣機，並向教育部爭取到一千兩百萬元用來改善一百多所學校圖書館冷氣機設備，預計明年二月就可發包。

蘇俊豪表示，目前已裝冷氣的學校，冷氣多由家長及校友捐贈，如果縣府財政困難，可以請學校對外募款，縣府再對價補貼，各付一半。

梁恩嘉表示，針對部分學校家長會或校友捐贈冷氣機給學校，教育局表示尊重，雲林各校教室通風還好，所以鼓勵多用電風扇。針對有風飛砂或空氣污染問題的學校，在財政許可下會優先處理。