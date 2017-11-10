〈中部〉嘉義燈會招商 議員質疑美食攤租太高

2017-11-10

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府承辦二○一八年台灣燈會，劃設美食、伴手禮攤位讓業者承租經營，縣議員王啓澧、林緗亭昨質疑美食攤位租金十五萬元、貨櫃市集攤位十萬元，費用門檻過高，恐怕租不出去，若出現攤位空空的窘境，將無法行銷在地特色產業。

縣府︰與雲林燈會差不多

嘉縣文化觀光局長許有仁答詢說，今年初雲林燈會美食區一攤五萬元，展期九天，嘉縣府規劃明年燈會收費攤位有美食二百八十九攤、伴手禮貨櫃市集八十六攤，展期長達二十四天，兩相比較，其實相差不多，每個燈區都有攤位，讓民眾逛到哪買到哪，不會有熱區、冷區的問題。

王啓澧說，美食區租金十五萬元，日租金六千二百五十元，「攤商真有辦法賺那麼多、會不會沒人來」？建議縣府調整；林緗亭直指「嘉義燈會，史上最貴」，業者反映燈會通常只有假日才有人潮，甚至「有人潮，沒錢潮」，高租金只有財力雄厚的業者有辦法負擔，在地特色伴手禮業者恐難參與。

嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長黃淑晴表示，會員反映租金昂貴，加上人事費用，成本一天超過萬元，民眾逛燈區大多購買熱食、飲料，買伴手禮較少，燈會人潮多從晚上五點多到九點多，一天有效銷售時間僅三、四個小時，若縣府有心推廣在地伴手禮，應免費提供場地，即使要收費，也不應這麼高。

嘉縣文觀局秘書于秉儀回應，伴手禮攤位提供宅配、跨境電子消費等服務，目前有十一間店家報名，本月底甄選，台灣燈會人流金流集中，對推動特色產業有助益。