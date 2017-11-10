〈中部〉107年公告地價 地政局長：傾向不調漲

2017-11-10

〔記者黃鐘山／台中報導〕去年地價稅大漲惹民怨，市議員曾朝榮、邱素貞、江肇國、張滄沂等人昨天說，明年公告地價即將調整，推估各區段土地價格多數持平或下跌，要求市府據此凍漲或緩漲地價稅；地政局長張治祥表示，明年公告地價傾向不調漲。

曾朝榮說，地價稅雖然改為二年調整一次，但據了解，大部分地區地價與去年相較是持平或下跌，以北屯區為例，八○六個區段有二○七個上漲，去年地價稅大漲造成民眾負荷，市府應及早面對，最好凍漲，若重劃區要漲，也應事先說清楚，避免再度引起不滿。

邱素貞也說，去年地價稅大漲，民怨四起，觀察近二年房價走勢、實價登錄或內政部發布的「台中市都市土地地價指數」，皆顯示並無大幅上漲，因此建議明年地政局應該要合理反映現行房市動態，不調高公告地價。

江肇國則指出，土地正義重點是提高交易稅，而非持有稅，調漲地價稅只是增加市府稅收，對土地正義沒有幫助；地價稅不斷調漲，政府再透過相關法律、辦法來補助或減免，形成一手加稅、一手減稅的矛盾做法。

張治祥回應，去年全國公告地價平均調幅達卅％，造成民眾反彈，為隨時反映地價漲跌趨勢，內政部今年已將公告地價調整由三年一次縮短為二年，全國趨勢來看，去年地價大漲，今年地價有下滑趨勢，二年合計略微上漲，明年全國公告地價平均應會微幅上漲。

她表示，對台中而言，今年北屯區不動產交易熱度較高，八○六個區段中有二○七個區段上漲，但因景氣關係，其他區域地價均下跌，地政局會如實反映地價波動情形，兼具土地正義與依法納稅平衡下，明年公告地價將傾向不調漲。