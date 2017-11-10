〈中部〉竹山鎮長、主秘涉貪交保 鎮代促反省

2017-11-10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮長黃丹怡、主任秘書洪丞俊，涉嫌在經辦公共工程過程中，向廠商收取回扣，南投檢方九日訊後依貪污罪嫌諭令兩人各二十萬元交保。而昨日正值竹山鎮代表會召開定期會，儘管黃、俊兩人因接受偵訊，幾乎徹夜未眠，但昨並未請假，仍打起精神上班，並前往代表會接受備詢，該工程回扣疑案，也成為代表們關注焦點。

工程回扣疑案 代表盼詳查

代表會主席羅炘津、副主席林賜學、代表陳錫錋等人指出，據資料顯示，公所每年一百萬元以下的小型工程發包件數，至少一百件以上，坊間傳聞黃丹怡、洪丞俊兩人涉嫌以各種手法向包商索取回扣，金額從三、五萬元至數十萬元不等，希望檢調能秉持勿枉勿縱精神，把公所發包的小型工程也都查一查，若有需要，代表會也會全力配合。

代表們說，法律之前，人人平等，也希望黃丹怡、洪丞俊兩人能平安無事，但無風不起浪，該事件也值得兩人好好反省、檢討。針對代表意見，兩人低調回應，感謝關心。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈說，經檢察官徹夜訊問後，認為黃丹怡、洪丞俊及林姓廠商等三人，涉有違反貪污治罪條例中的收取工程回扣及收受賄賂等情節，估計不法金額上百萬元，雖然犯罪嫌疑重大，但目前尚無羈押必要，遂諭知三人以十萬至二十萬元不等金額交保。

檢方指出，將清查黃丹怡擔任鎮長以來發包的小型工程，及與洪丞俊如何「分工合作 」，查清楚犯罪事實，以正官箴。