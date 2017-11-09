〈南部〉國中開始創作 劉寅甫獲日漫畫大獎

2017-11-09

463件作品中脫穎而出

〔記者劉婉君／台南報導〕廿三歲台南漫畫家劉寅甫從小愛繪畫，最近以作品《人偶》，在各國投稿的四六三件作品中脫穎而出，贏得日本京都國際影展「原作發掘計畫」漫畫單元大獎，他說，未來會繼續投稿，累積實力與知名度後，希望能到日本漫畫界發展。

曾獲東立原創大賽漫畫佳作

劉寅甫去年才從國立台北教育大學藝術與造型設計系藝術組畢業，國中時愛看漫畫，開始摸索創作，一開始臨摹他人的作品，漸漸地走出自己的風格，身邊總會準備畫紙，一有空就投入漫畫的世界裡，大學時曾獲得東立原創大賽少年漫畫佳作，尤其喜歡少年冒險、挑戰的題材，他說，自己平時不可能做的事，都可以透過漫畫實現，藉由作品，也能和讀者分享想說的故事。

他以「銀甫」為筆名，去年五月曾在吳園公會堂舉辦《百鬼夜行》個展，由東立出版社出版的第一本漫畫書《魔女遊戲》也在十月出版，兩者風格都是冒險。而此次獲獎的《人偶》則是有關一位失去兒子的木匠，為了能夠再次擁有兒子，打造了有靈魂的木偶。評審稱讚作畫手法細膩，又充分融入漫畫的元素與精神，且故事發人深思。

代理市長李孟諺昨天接見劉寅甫，並贈送麥克筆給他，鼓勵持續創作傑出的作品，劉寅甫也回贈《百鬼夜行》畫冊及《魔女遊戲》。

李孟諺表示，為了培育漫畫人才，市府將研擬建立一套輔導機制，提供更好的創作環境，並規劃舉辦相關競賽，讓台南的漫畫人才有平台可以嶄露頭角，同時也會繼續爭取成立動漫園區。