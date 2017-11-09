〈南部〉清代南河港河道遺址 文史界盼保留

2017-11-09

〔記者劉婉君／台南報導〕清代五條港之一的南河港河道，長期被覆蓋在道路、房屋之下，最近因西羅殿南側進行增建工程開挖，部分河道遺址重見天日，文資協會理事詹翹希望保留並以露天方式展示，讓市民及遊客可以藉此想像當年五條港的風情。

廟方同意配合保存河道遺構

南市文資處長林喬彬指出，前天接獲民眾通報後已立即前往勘查，並與廟方溝通，廟方已同意將全力配合保存河道遺構，並承諾在工程進行過程中，全力做好遺構保護措施，也會在不破壞現有遺構的狀況下變更設計。不過依現地狀況，因附近民宅的生活廢水均排入河道內，在南河港歷史河道有水質處理、環境衛生及安全管理等整體規劃利用計畫前，露天展示並不恰當。

五條港區 清代最重要商業地區

南河港河道重見天日的消息傳出後，連日來吸引不少文史人士前往。詹翹表示，五條港區是清代府城台南最重要的商業地區，舟楫來往、貨物出入，成為府城經濟命脈，南河港與北方水仙宮前的北勢港，可稱最重要的兩條港道，南河港自大西門旁流經西羅殿、風神廟、接官亭，抵鎮渡頭，清代官員來台履新，在鹿耳門口上陸後，均換舟入城，在接官亭前登岸。從西羅殿開挖的路段，可見側溝溝壁以磚與三合土砌築，市府應掌握契機，協調廟方暫停施工，以局部露出展示，可讓民眾領會昔日的盛況。

林喬彬表示，該段河道緊鄰西羅殿，經比對古地圖，研判很有可能是南河港部分殘蹟，不過從現況觀察，河道溝壁曾經歷翻修與整建，完整原貌難以辨識。昔日來台官員皆從南河港上的接官亭進入府城，也從這裡離台，如將此段遺構保存，做為市定古蹟風神廟、接官亭與鄰近地域早期環境變化的見證，也相當具有歷史意義。