〈南部〉鳥松國小一人一封英文信 寄給聖誕老公公

2017-11-09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳥松國小結合高雄郵局，全校師生五百餘人進行「一人一封英文信、寄達全球聖誕村」，帶領學生認識世界地理與當地特色風情，學生期待回信，讓「續集」超展開。

回信到校 將成活動續集

鳥松國小英文老師黃靖涵留學英國時，親身體驗到異國聖誕節的喜慶氛圍。回國擔任教職後，學生總會圍繞著她問：「這世界上到底有沒有聖誕老公公？」「那如果我寄信給聖誕老公公，他會收到嗎？他會回信嗎？」孩子的疑惑引發她創意教學的想法。

該校之前曾有班級舉辦同樣活動，學生收到回信時欣喜萬分，因而今年擴大全校參與。老師們為不同年段的學生，量身設計英文學習單，透過書寫與彩繪將英文詞彙應用在信中。

「我要寄到德國的聖誕村，因為我喜歡BMW」，小男生聚在一起討論著；「我想寄到法國，以後想去法國度蜜月」，小女生分享心願；「瑞士是網球大師費德勒的國家，希望聖誕老公公送我他的簽名球」，小小球迷企盼著。

教務主任李思敏表示，活動獲得高雄郵局支持，讓郵務車開進校園，紅色航空郵筒和身著綠制服的郵差一同出現，學生依序魚貫地投遞，完成「宅急便」的任務。

鳥松國小校長文惠慧表示，學校推動國際教育行之多年，「寄信給聖誕老公公」是歡樂聖誕的第一波行動，當回信到校時，就是第二波行動的續集。