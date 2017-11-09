〈南部〉直通園區 捷運衛武營站6號出口週六啟用

2017-11-09

通往國家藝術文化中心

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營捷運站通往衛武營國家藝術文化中心園區出入口，閒置一年多未開放，造成民眾繞道不便，經市府捷運局居中協調，將於本週六先行開通，後續由籌備處無償撥用給市府解套，預計三個月完成財產移轉。

文化部斥資經費一○七億元，打造全國最大衛武營國家藝術文化中心，工程包括衛武營斥資二．三億元，委託捷運局施作捷運連通道，穿越三多一路直通文化中心園區，全長八十公尺，兩側可供店家營業，並增設六號出口，已於去年七月驗收通過。

連通道80米 兩側可營業

近年來鳳山區發展迅速，園區占地六十七公頃，成為民眾休閒好去處，衛武營營運推動小組也提前進駐營運，推出衛武營藝術祭，民眾搭乘捷運前來，卻發現通道管制不開放，必須改走其他出口，再徒步穿越三多路，才能抵達園區，認為繞道不便，要求儘速啟用。

衛武營籌備處有意委託捷運公司認養，不料對方開價每年維護管理費七百萬元，包括備品、保全、水電費等，評估金額龐大無力負擔，營運卡關閒置一年多，將無償撥用給市府解套。

市府捷運局同意接受，經兩天居中協調，三方達成共識，捷運公司降低每年維護管理費為二、三百萬元，衛武營進行土地分割，預計三個月財產移轉市府，捷運局屆時再委託捷運公司營運。

捷運公司總經理賀新昨親自巡查督軍，聽取人員報告捷運站維護情形，他強調，捷運公司每年光電費要花四億元，維護管理費降低為二、三百萬元，是扣除備品費用，將配合捷運公司儘速啟用。