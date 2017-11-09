〈南部〉直通園區 捷運衛武營站6號出口週六啟用

2017-11-09

通往國家藝術文化中心

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營捷運站通往衛武營國家藝術文化中心園區出入口，閒置一年多未開放，造成民眾繞道不便，經市府捷運局居中協調，將於本週六先行開通，後續由籌備處無償撥用給市府解套，預計三個月完成財產移轉。

文化部斥資經費一○七億元，打造全國最大衛武營國家藝術文化中心，工程包括衛武營斥資二．三億元，委託捷運局施作捷運連通道，穿越三多一路直通文化中心園區，全長八十公尺，兩側可供店家營業，並增設六號出口，已於去年七月驗收通過。

連通道80米 兩側可營業

近年來鳳山區發展迅速，園區占地六十七公頃，成為民眾休閒好去處，衛武營營運推動小組也提前進駐營運，推出衛武營藝術祭，民眾搭乘捷運前來，卻發現通道管制不開放，必須改走其他出口，再徒步穿越三多路，才能抵達園區，認為繞道不便，要求儘速啟用。

衛武營籌備處有意委託捷運公司認養，不料對方開價每年維護管理費七百萬元，包括備品、保全、水電費等，評估金額龐大無力負擔，營運卡關閒置一年多，將無償撥用給市府解套。

市府捷運局同意接受，經兩天居中協調，三方達成共識，捷運公司降低每年維護管理費為二、三百萬元，衛武營進行土地分割，預計三個月財產移轉市府，捷運局屆時再委託捷運公司營運。

捷運公司總經理賀新昨親自巡查督軍，聽取人員報告捷運站維護情形，他強調，捷運公司每年光電費要花四億元，維護管理費降低為二、三百萬元，是扣除備品費用，將配合捷運公司儘速啟用。

  • 捷運公司總經理賀新（右）昨親自巡查衛武營捷運站，聽取人員報告電梯維護情形。（記者陳文嬋攝）

    捷運公司總經理賀新（右）昨親自巡查衛武營捷運站，聽取人員報告電梯維護情形。（記者陳文嬋攝）

  • 衛武營捷運站通往衛武營國家藝術文化中心的六號出口將於本週六開通。（記者陳文嬋攝）

    衛武營捷運站通往衛武營國家藝術文化中心的六號出口將於本週六開通。（記者陳文嬋攝）