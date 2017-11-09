〈南部〉遷葬遺骨放鐵皮屋 三地門公所挨批粗暴

2017-11-09

家屬組自救會 將提國賠

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東三地門鄉公所兩年前更新公墓，遷葬挖掘過程卻遭批太粗暴，家屬更怒控，兩年來公所將遺骨堆放在貨櫃、鐵皮屋內，完全不尊重先人，家屬為此成立「三地門鄉公墓更新計畫受害家屬權益自救會」並對公所提起國賠訴訟。

自救會成員馬志強說，公墓更新過程有許多瑕疵，包括未依法取得部落同意，侵害原住民族自治權，公所逕行起掘族人祖墳，又在起掘後隨意將先人屍骸放置、曝曬在地上，以不尊重族人的方式現地火化，並先後置放在貨櫃屋、鐵皮屋中，迄今事隔近兩年，不見公所有表達任何歉意。

公所指取得家屬同意

三地門鄉公所表示，部落公墓飽和，遷葬過程還發現疊葬情形，起掘與安置都參考其他原鄉做法，並在徵求家屬同意後，以現地火化或到火葬場火化後，再放置骨灰罈，安置在以鐵皮搭設的臨時納骨堂中，所有費用都由公所負擔，並未不尊重族人。

馬志強表示，墓園中保存著許多族人的珍貴記憶，公所執行公墓更新要有完善配套，不能說挖就挖，甚至隨便找個貨櫃屋、鐵皮屋就安置，自救會成員目前約有三十多戶，要求公所對於違法開挖族人祖墳的行為道歉，並給予受害族人適當賠償。

公所表示，公所提供三地村公墓土葬家屬，從起掘、火化、買骨灰罈到安置，甚至未來更新後的進駐都是免費，公所釋出最大善意，希望能讓公墓環境更好。