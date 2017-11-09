〈南部〉佔櫻木平交道拍照 開近50張勸導單

2017-11-09

〔記者王秀亭／台東報導〕台東太麻里站平交道因激似日本卡通「灌籃高手」經典畫面而爆紅，每天都有遊客慕名而來，假日人潮多，造成附近居民進出不便，不僅引發當地民眾不滿，還有遊客大大喇喇地站或坐在鐵軌上拍照，場面驚險，鐵路警察局知本派出所一年來已開出近五十張勸導單，並提醒闖入鐵軌拍照，依法可重罰一到五萬元罰款。

「灌籃高手」中，櫻木花道站在面海的平交道前，等待一輛深綠色電車開過，電車一過平交道，就見晴子站在另一端揮手的畫面深植人心，而要打卡拍照不必到日本，在台東南迴鐵路太麻里站附近的平交道，同樣有可見大海的場景，相似度高，而被稱為「台版櫻木平交道」，常有民眾特地到此一遊，只為拍照。

霸路、闖鐵軌 居民怨擋進出

「平日還好，假日人車多到會霸佔整條道路。」附近居民表示，櫻木平交道是進出部落的主要道路，遊客常拍到忘我，最討厭站在路上遲遲不肯讓車輛通行的狀況，還有民眾走上軌道，就為了留下特別的紀念，上網搜尋都能看到好幾張坐軌照。

再犯就開罰 最高罰5萬

鐵路警察局知本派出所長吳永輝指出，從去年十月起，會在假日人潮集中時段到平交道進行守望勤務，若有走上鐵軌拍照者會開勸導單，迄今已開出近五十張，皆為初犯，若再犯會依鐵路法第七十條開罰一萬至五萬元罰款，至於將站或坐在鐵軌上照片po網，若查出真實身分並通知到所說明後，則會直接開罰，因民眾身分仍在追查，現場開勸導單者皆非累犯，目前尚未開出罰單。

台鐵台東站長楊舜安提醒，在鐵道路線內逗留非常危險，目前火車時速近一百公里且音量小，常因民眾違反規定，造成人員傷亡，或無法彌補的遺憾，遵守規則是保護自己，更讓大眾行的安全不受影響。