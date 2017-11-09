〈南部〉台南機場3國際線 胡志明市營運最佳

2017-11-09

正與日本仙台洽談增新線

〔記者蔡文居／台南報導〕台南機場目前有三條國際航線，包括香港、日本大阪及越南胡志明市，僅胡志明市搭乘率超過七成，其他兩航線均未達七成。對於未來有無可能再拓展新航線？代理市長李孟諺昨天在議會答詢表示，目前正與日本仙台洽談中。

飛胡志明市每週五班 搭乘率逾七成

根據觀旅局的統計，華航目前在台南有飛香港和大阪二條航線，已開航逾五年的香港航線，目前天天飛，至今年九月底，平均搭乘率六十五．七％；大阪每週二班，搭乘率最低，開航已滿二年，平均只有五十九．九％。而由越捷航空經營的胡志明市航線，開航一年多，目前每週五班，平均搭乘率為七十二％，表現最佳。

過去一年 香港、大阪搭乘率約六成

市議員呂維胤昨天在市政總質詢中，針對台南機場國際航線的營運狀況提出質詢，並希望市府積極增闢新航線。他表示，目前現有的香港、日本大阪及越南胡志明市三條國際航線外，在過去這一年期間，香港及大阪搭乘率約六成，胡志明市則超過七成，整體而言，離正式的機場還有點落差，顯示台南機場尚有努力的空間。

他表示，泰國是台南人出國旅遊最多的地方，但據了解，日本和韓國是台南人個人旅遊較喜歡造訪的國家，市府未來會不會再增加新的航線？

李孟諺表示，會與交通局及觀旅局就來台南旅客的人數、區域及城市來分析，個人覺得韓國和日本仙台可以來努力，目前日本仙台也與我們在洽談。呂維胤說，仙台是台南的姊妹市，有無可能明年首航，跟市長一起到仙台？李孟諺表示，這還要再努力。

觀旅局長王時思說明，一條航線的維持，一般搭乘率至少要七成以上，才會有比較正向的發展。香港和大阪航線因淡旺季而有差別，但平均搭乘率都介於六至七成之間。