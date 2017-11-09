〈南部〉澎湖打造「全綠能」島 緊盯海底電纜

2017-11-09

賴清德允諾盡力協調施工

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長賴清德宣示二○二五年讓澎湖成為「全綠能」島，要投入四百五十億元經費，但關鍵是台澎海底電纜能否完工，目前僅剩雲林縣口湖端陸域及第六條電纜線鋪設未施工，針對這最後一哩路的努力，賴清德允諾盡力協調。

台澎海底電纜工程，計畫興建二回161KV海纜，將澎湖與台灣本島電力系統併聯，以提高澎湖地區供電穩定，配合經濟部能源局規劃「建置澎湖低碳島專案計畫」，今年國家發展委員會再度提出「澎湖智慧綠能觀光示範島整體規劃」，海底電纜能否順利完工，被視為打造澎湖為全綠能島最重要的關鍵。

根據台電規劃的台澎海底電纜，由雲林縣北港︱四湖線，以地下電纜引接至口湖鄉台子村上岸點，再銜接海纜至澎湖端，全長六十七．九公里，其中海纜五十八．八公里，台灣端雲林口湖陸域八．八公里、澎湖端陸域○．三公里，預算為一百五十七．三億元。

現在台澎海底電纜僅剩下一．四公里口湖市區文明路及中正路、第六條最後一條海纜尚未佈設，其中第六條海纜將在明年四至五月進場佈設，至於口湖端最後一哩路，口湖鄉公所則提出「都市計畫解除限制」、「相關基層建設協助需求」，大約十四億元，暫緩核發路證，導致工程恐將延宕，影響澎湖成為全綠能島的時程。