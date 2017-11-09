〈南部〉〈體育班數全國最多〉議員質疑 假體育真升學

2017-11-09

共121校設置304班 國中就有164班

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市一○六學年度共有一二一校設置三○四班體育班，校數與班數都是全國最多，其中又以國中一六四班佔多數，市議員質疑部分體育班「假體育、真升學」，嚴重浪費體育資源分配，要求教育局設法改進。

教育局長︰評鑑沒通過將撤班

教育局坦言，目前體育班確實太多，尤其是國中端數量明顯失序，整個高中、國中、國小班級分佈如橄欖球狀，與正常的金字塔型有落差；教育局允諾透過評鑑逐步汰弱留強，同時籲請議員碰到選區體育班減班時別過度「關心」。

周玲妏︰浪費體育資源分配

市議員周玲妏在議會教育部門質詢指出，高雄曾經是體育重鎮，但近年來體育成績逐漸退步，她注意到培育體育選手的各級學校體育班，有很多學生畢業後並沒繼續往體育發展，而是升學到高中普通班，懷疑部分體育班根本是假體育之名、行升學之實。

周玲妏更舉某個以籃球著稱的國中為例，一個體育班廿多位學生，畢業後追蹤到七人往體育發展，其餘都不知去向（非體育），她認為這個比例太誇張，凸顯體育班資源被濫用，要求教育局檢視。

教育局長范巽綠答詢時，坦言高市各級學校體育班發展情況不太妥當，理想情況是由國小到高中呈現金字塔型，但高雄卻是橄欖球狀，中層的國中體育班達一六四班，比高中五十四班與國小八十六班加起來還多。

范巽綠並指出，教育局已研擬透過評鑑方式，逐年漸進式汰弱留強，讓體育班數量朝金字塔型發展，將有限的體育資源用在刀口上。

但范巽綠也委婉呼籲，若議員遇到選區學校體育班因評鑑沒通過必須撤班時，請儘量別過度關心。