〈南部〉資源回收價跌 議員籲中央補助

2017-11-09

恐影響推動垃圾減量成效

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣推動垃圾減量，資源回收是重要一環，不過縣議員黃瑞華昨天質詢時指出，近一、兩年資源回收價格差，影響回收意願，要求縣府補助回收商提高價格，環保局長謝清泉表示，這一、兩年回收單價的確不好，但有色玻璃瓶必須「去化」、難以處理，各縣市都面臨同樣困擾，如果僅台東提高單價，恐其他縣市玻璃瓶都會跑過來，將向中央爭取全國同步補助。

黃瑞華說，加速垃圾減量、讓垃圾分類更完善的辦法就是「重賞之下必有勇夫」，現在資源回收價錢都不好，希望環保局編列預算，補助回收業者瓶罐回收費用，以提高回收意願，對垃圾減量更有幫助。

謝清泉指出，當初資源回收物製造源頭時，廠商就有繳一筆回收費用給中央運用，將向中央爭取全國同步補助，此外，台東縣目前設有廿個資源回收站，鼓勵民眾回收兌換生活用品，也算變相補助。

此外，綠島鄉的縣議員謝賢裕也說，綠島垃圾掩埋場設在國際景點睡美人旁，原本應該只存放垃圾，但待回收的瓶罐、大鐵架都堆在那邊，落山風一吹，垃圾就飄往海裡，謝清泉表示，是回收廠商暫存，在船運回台灣前必須先壓縮打包，會要求廠商做好，此外，亦爭取到中央補助經費，將加蓋綠島垃圾掩埋場圍牆，預計年底前發包。