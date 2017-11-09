〈南部〉非琉球燃油機車禁登島 延後2年

2017-11-09

反彈聲浪大 政策轉彎

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動小琉球空氣品質淨區，屏東縣政府原訂明年一月一日起，禁止非琉球籍燃油機車登島，眼看即將實施，反彈聲浪仍未平息，再加上東琉線東港碼頭停車空間不足，環保局近日召開公聽會後，決定將禁令延後至一○九年實施。

琉球鄉是觀光重鎮，居民一萬兩千人，但每年遊客可達四十萬人次，為提升小琉球空氣品質，縣府訂定「屏東縣小琉球空氣品質淨區管理實施要點」，一○四年十二月公告，一○五年宣導，一○六年起開始管制，一○七年起禁止非琉球籍燃油機車登島，但正反意見都有，反對者認為此舉對遊客造成不便，恐影響觀光。

環保局指出，一○五年一月一日至一○六年九月底止，執行琉球地區未定檢車輛稽查作業，累計稽查燃油機車八千九百七十七輛次，告發五百六十八輛次，依空氣污染防制法處二千元罰鍰；而週休二日及連續假日於東港碼頭稽查的燃油機車，由過去每日平均約兩百五十輛次，下降到目前每日平均約一百五十輛次，顯示往返東港及琉球地區的燃油機車已減少。

假日稽查改為每天執行

近日環保局召開公聽會聽取地方意見後，決定修正管理實施要點，包括取消一○七年一月一日起禁止非琉球籍燃油機車登島的規定，配套措施則是原週休二日及連續假日才稽查的時間，擴大為每日執行，一○八年起本島二行程車輛禁止進入小琉球空氣品質淨區，一○九年起實施全面禁止本島遊客的燃油機車進入小琉球地區，持有琉球鄉居民卡、優惠卡、親屬卡或琉球鄉公所核發的臨時工作證者不在此限。

外界質疑政策大轉彎，甚至批評縣府棄守環保立場，環保局長魯台營解釋，因牽涉範圍大，該局已與地方、各行業持續溝通了很長時間，再多給一些緩衝期，是廣納民意後最合宜的做法。