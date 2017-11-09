〈台北都會〉綠營為陳菊抱不平 柯：政治就是溝通

2017-11-09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前砲打民進黨、中央，市議會民進黨團也因此拒絕柯赴黨團說明重大政策預算，雙方僵持近兩個月，民進黨團昨終於讓柯報告，部分議員不滿柯日前砲打高雄市長陳菊，準備揮刀砍二備金；柯文哲回應，昨大部分議員都有出席，政治就是溝通過程，所以還好啦！他也於報告預算時強調，民進黨是政策推行重要盟友。

民進黨市議員何志偉受訪說，陳菊是大家長，他這麼小咖，陳菊也是溫暖以待，柯文哲幹嘛弄陳菊，民進黨人士真的會生氣。媒體也詢問柯文哲槓陳菊是在墊高自己？柯文哲則表示，他日前評論高雄市舉債問題，該說法是內部會議在討論，拿到外面講，天啊！還得了，內部講的話不能拿到檯面上講。

柯文哲說，昨午向民進黨團報告，包括十二．五億元第二預備金在內，每一樣都有談，他坦言一定每個人都有意見，但北市府就來溝通，之後由各局長再私底下處理。

但民進黨團總召許淑華說，黨團共識不可能再給柯文哲十二．五億元，應循往例編九．五億元預算。她說，至於南門市場中繼地點，參與會議議員支持設在捷運小南門站旁的閒置空地，市府應持續和台灣銀行及中央溝通，若談妥才會給預算；此外，音樂與圖書中心選址美國在台協會現址，議員也有意見，整體來說，柯文哲提出政策預算，僅公共住宅沒意見。