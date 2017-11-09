〈台北都會〉藝遊溜滑梯 圓山捷運站旁「開溜」

2017-11-09

設置到年底 期間推藝術派對

〔記者沈佩瑤／台北報導〕讓藝術「溜」進生活！台北市文化局、台北表演藝術中心等單位，在圓山捷運站一號出口外，打造全台首座多功能「藝遊溜滑梯」，不但可作為表演舞台，民眾也能帶小孩來此享受童年時光，獨特外型讓捷運周圍增添些許藝術氣息。北藝中心表示，藝術溜滑梯預計設置到十二月底，期間推出多場藝術派對活動，民眾可上台北表演藝術中心臉書專頁查詢。

文化局、北藝中心斥資近八十萬元，由「彡苗空間實驗團隊」設計藝遊溜滑梯戶外藝術裝置，昨舉辦亮相記者會。文化局副局長李麗珠表示，希望讓藝術走入生活，今年不但有藝術家敲門、文化就在巷子裡等活動，現在和捷運公司合作，設置首座藝術溜滑梯，每個週末都有表演，親子來遊玩也能了解藝術。

北藝總監王孟超說，藝術本來就不該設限在任何一個空間，希望讓藝術走進城市各個角落，包括公園、廣場、咖啡館等，這次在捷運站旁設置，就是希望每個人都能體會藝術的魅力與遊戲的樂趣。

當原本罩住藝遊溜滑梯的布幕揭開，立刻吸引路過的小朋友目光，還有不少大人也跟著排隊搶「溜」，露出開心滿足的笑容。

彡苗空間實驗團隊設計專案經理樂美成說，設計發想來自北藝LOGO，但不希望只有單純的表演用途，也盼能讓市民共享、同樂，因此結合溜滑梯。發想到完工大概四、五個月，最困難是跟環境搏鬥，像是風、雨，材料要注意防水，尤其是小朋友使用，細節上不能有尖銳部分，使用照護比讓藝術品安穩坐在這裡更困難。

未來將移置北藝外空間放置

現場有媒體質疑，該座溜滑梯造價八十萬卻只設置不到兩個月？北藝製作行銷處經理陳谷雨回應，未來藝術溜滑梯還會移到北藝外空間放置，可重複使用，沒有浪費問題；另外遊具採臨時建物申請，也按遊具規格設計，無安全顧慮。