〈台北都會〉柯打違建 擬公布議員協調次數

2017-11-09

建管處︰不會公布姓名及內容

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市約有兩萬七千件大小違建，市長柯文哲對此嫉惡如仇，甫上任下令將全市兩百廿六件違建全部改善，去年底指示凡議員協調三次以上違建須向市長室報告，由他裁決是否拆除。柯文哲再出招，近日於市長室會議時要求建管處研擬作法，考慮將議員協調三次以上違建全部公布上網，讓大家一次看清楚。建管處正著手研擬公布議員協調次數，以及有幾位議員協調過違建案，但不會公布議員姓名及協調會內容。

議員︰法令有模糊 推責給議會

台聯黨市議員陳建銘說，尊重建管處管理方式，但不能因為協調幾次，就急著拆他們認為是違建的違建，對市民不盡公平，如拆錯惹國賠，對公權力也是傷害，畢竟法令依據有一些爭議，議員協調是因法令模糊，盼市府尊重議會。

無黨籍市議員陳政忠也說，市府此舉就是要告知市民，違建是因議員協調沒拆，只是把責任推給議會，其模糊焦點、不可取。

建管處說明，民眾只要有違建詳細地址，本來就可到「違章建築地理資訊管理系統」查詢，得知違建的查報、處理狀況，以及議員在甚麼時間召開協調會。但市長在十月底的市長室會議時再指示，政府資訊應該更公開透明，要求建管處一個月內提出作法。

柯文哲上任後五天發生南港違建火災，讓他下令三個月內把兩百廿六件違建全部改善，否則就強拆，甚至放話「議員也別想來關說！」二○一五年把「越拆越大」的北投貴子坑俱樂部夷為平地；去年十一月柯文哲再指示，協調三次以上違建須向市長室報告，由他裁決是否直接拆除；今年九月再祭出新作法，遇到不願開門的違建戶，可強行破門拆除。

據了解，建管處近期已無交由市長裁決是否拆除違建案，官員指出，即使市長想下令拆除違建，還是會因為許多議員壓力導致違建拆不掉，因此雖然有部分違建被解決，但是整體效果不佳，因此最近確實比較少到市長室報告。