〈台北都會〉敬老、愛心悠遊卡 新北、基隆製卡「得來速」

2017-11-09

〔記者葉冠妤、林欣漢／綜合報導〕辦理悠遊卡，也有「得來速」！即日起，新北市、基隆市的長輩或身心障礙者到各區公所申辦敬老、愛心悠遊卡，不用再苦等兩個禮拜，五分鐘就搞定，大大減去等待時間與來回奔波的折騰！

新北市長朱立倫表示，新北市滿六十五歲以上人口超過四十九萬人，只要持敬老或愛心卡的民眾，每月有四八○元的免費額度搭乘公車，搭捷運則享半價，截至今年九月底，新北已核發了約卅八萬張的敬老卡、身心障礙者的愛心卡九萬七千多張，家屬愛心陪伴卡也有八萬多張，加起來共五十六萬張左右，預計明年會再新增十萬多張。基隆市六十五歲以上老年人口近五萬四千人。

過去辦卡等兩週 現在5分鐘搞定

他說，過去民眾申請或換發敬老、愛心悠遊卡，必須到區公所填表申請，公所再將資料送到悠遊卡公司製卡，然後再送回公所發給民眾，民眾不僅要跑兩趟，還必須等上兩週的時間，現在只要到區公所臨櫃辦理，現場拍照、立刻製卡，只要五分鐘就能拿到手。

住在蘆洲區的陳永昇和李采津夫婦，不久前才剛滿六十五歲，兩夫婦昨天一塊到蘆洲區公所申辦敬老悠遊卡，夫婦倆只需要拿出身分證供承辦人員核對身分，然後坐在位置上拍大頭照，承辦人員一下子就製卡成功，讓他們超驚喜。

無獨有偶，基隆市自今年九月起也可到各區公所製作社福卡（同愛心卡），民眾只需攜帶身分證及二吋照片一張，至戶籍所在地公所申請，五分鐘即可現場領取，免去往返奔波，新措施開辦二個月來，已換發一千六百餘張；老人及身心障礙者持社福卡可無限次免費坐公車，社福卡持卡人也可就近到四大超商辦理展期，更為方便。