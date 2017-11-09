〈台北都會〉總預算視覺化上線 數字變有趣

2017-11-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲就財政問題砲轟地方各縣市政府，引起其他地方首長反彈後，台北市政府昨又公布「二○一八總預算視覺化網站（http://budget.taipei）」，將北市府明年的一七四六億元總預算，從款、項、目到金額增減，都以簡單易讀的圖表方式列出，還以換算約二十五．六八億碗「鬍鬚張魯肉飯」等趣味方式呈現。

柯文哲上任後指示財政透明，因此二○一五年起與民間JavaScript社群合作，開始將公務預算資料開放並視覺化。資訊局說，預算視覺化網站是結合市府及民間社群力量，經過資料整理、程式撰寫、介接視覺化系統完成，讓總預算轉為開放資料，再以視覺化的圖表方式呈現，最後將預算資料製成視覺化網站上網公開，讓民眾暸解預算編製情形及推動的市政重點。

昨天公布的二○一八年總預算視覺化網站，除列出台北市政府明年編列的一七四六億元總預算外，民眾也可看到各筆預算的名目，與去年編列額的增減比較，甚至頗受爭議的十二．五億元第二預備金也在資料上公開。

另外，因網站是與JavaScript社群合作，因此納入的預算資訊，也包含社群合作的其他縣市預算。資訊局表示，這些資訊主要來自各縣市政府的資料開放平台，以台北市為例，就是台北市主計處公告上網的預算資料，並由社群單位來取用、視覺化。

資訊局強調，預算視覺化網站具有回應機制功能，民眾可在預算視覺化網站上即時留言，落實「全民參與」的目的與精神。