〈台北都會〉忠孝東路公車專用道 18日拆

2017-11-09

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲二○一四年上任第一件事，便是把閒置八年未使用的忠孝西路公車專用道拆除，但位於忠孝東路上，天津街跟林森南路之間的忠孝東路公車專用道，卻在柯上任後兩年多遲未拆除。北市議員許淑華日前要求北市府拿出魄力，為此北市工務局新工處昨拍板定案，將於十一月十八日、十九日排定拆除。

新工處維護科長王志良證實，忠孝東路公車專用道預定會在十八日、十九日完成拆除跟馬路鋪設。他說，預計將會在十八日上午九點開始破碎基座，而十九日凌晨就會開始鋪設馬路。

拆後空間將作為槽化線

北市交通局表示，公共運輸處籌備預算執行拆除，初估拆除費用約六十七萬元；拆除後，忠孝東路仍維持雙向各四線道，否則在特定路段增加車道，反而會因車流突然切入易生事故，因此拆除後的公車專用道將作為槽化線。

許淑華表示，忠孝東路專用道當初設計不良，但馬英九、郝龍斌都無作為；終於在柯文哲上任後拆掉忠孝西路公車專用道，卻只拆一半，讓她質疑柯的當時作為像場「政治秀」，只拆關注度高的忠孝西路側，卻把忠孝東路側擺兩年，認為任何執行都應該回到政策本質去評估，而非看民意、風向決定。

忠孝東路公車專用道自二○○六年四月完工，之後經二○○七年二月於交通會報決定暫緩啟用。柯文哲上任後，馬上下令拆除位於忠孝西路上，館前路至中山北路的公車專用道，忠孝東路公車專用道則是交通局十月廿七日考量到行車動線及避免車流交織干擾，拍板拆除。